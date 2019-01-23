روسيا.. إطلاق سراح امرأة ادعت امتلاك أدلة ضد ترامب

أطلقت محكمة روسية، الثلاثاء، سراح عارضة بيلاروسية زعمت أن لديها دليلا على تواطؤ روسي مع حملة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد توقيفها في موسكو الأسبوع الفائت، على ما أعلن محامون.

وأوقفت العارضة أناستازيا فاشوكيفيتش مع زملاء لها في المهنة في مطار في موسكو وهي قفي طريقها إلى بيلاروسيا.

ووصلت العارضة الى المطار من تايلاند حيث أمضت عاماً في السجن بتهمة المشاركة في "دورة تدريب جنسية"، بينما اعترفت هي بعدد من التهم بينها الدعارة والتجمع غير القانوني.

ويعتبر قرار إخلاء سبيلها غير متوقع خصوصا أن محكمة روسية مدّدت السبت احتجازها لثلاثة أيام.

وكانت المتحدثة باسم رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو أبلغت وسائل إعلام أنّ رئيس البلاد "اصدر أوامر للعمل فورا على إطلاق سراح مواطني بيلاروسيا" المحتجزين في روسيا.

وقد ذهبت إلى تايلاند بعد أن أثارت فضيحة سياسية عندما نشرت تسجيل فيديو قالت إنه يظهر الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا ونائبا نافذا لرئيس الوزراء الروسي وهما على يخت. ورفع ضدها ديريباسكا شكوى يتهمها فيها بالتطفل على خصوصيته.

واشتهرت "ريبكا" (أي "السمكة الصغيرة" باللغة الروسية) عندما قالت إنها كانت متورطة في فضيحة سياسية مع قطب صناعة الألومنيوم الروسي أوليغ ديريباسكا، المقرب من المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت.

وزعمت عارضة الأزياء البالغة من العمر 27 عاما أن في حوزتها "قطع مفقودة من اللغز" حول مساعدة الكرملين إلى دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في عام 2016.

وقد طالبت بمساعدة أميركية خشية ملاحقتها قضائيا في روسيا.