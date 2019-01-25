انفجاران في مبنى بشمال شرق الصين يوقعان قتيلاً

أعلن مسؤولون أن شخصاً واحداً على الأقل قتل بانفجار في مبنى في شمال شرق الصين الجمعة سبقه انفجار سيارة في مرآب البرج ذاته، بينما فتحت السلطات تحقيقاً جنائياً في الحادثة.

وقالت سلطات مدينة شانغشون في بيان إن الانفجار وقع حوالي الساعة 13,20 (07,20 ت غ) في الطابق الثلاثين من برج "واندا بلازا".

وسبقه بثلاث دقائق انفجار آخر لسيارة في مرآب في المبنى ذاته، بحسب ما أفاد بيان حكومي.

وتحدث شهود عيان عن دوي أكثر من عشرين انفجارا بينما تم إخلاء المباني المحيطة بالبرج، وفق ما أفادت صحيفة "شباب بكين اليومية".

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طريقا مزدحما غطاه الدخان بينما انفجرت معدات على الأرض وسط حالة من الهلع.