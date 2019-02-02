إيران تعلن إجراء تجربة ناجحة على صاروخ عابر بعيد المدى

اعلنت إيران إجراء تجربة ناجحة على صاروخ عابر جديد يصل مداه إلى أكثر من 1350 كلم السبت، وفق التلفزيون الرسمي.

وقال وزير الدفاع أمير حاتمي إن "تجربة الصاروخ هويزه نفذت بنجاح على بعد 1200 كلم وأصاب الهدف المحدد له بدقة"، كما نقل عنه التلفزيون الرسمي الذي بث مشاهد من عملية الإطلاق.

وأضاف "يمكن أن يكون جاهزا في أقصر وقت ممكن ويحلق على علو منخفض جدا".

ووصف حاتمي الصاروخ هويزه بأنه "الذراع الطولى لجمهورية إيران الإسلامية".

والصاروخ من مجموعة صواريخ سومار وكشف عنه للمرة الأولى في 2015 بمدى يصل إلى 700 كلم، وفقا للوزير.

وجاء الإعلان عن الصاروخ هويزه خلال معرض أسلحة بعنوان "40 عاما من الانجازات الدفاعية" أقيم في طهران.

وبدأت إيران الجمعة احتفالات تستمر 10 أيام في ذكرى الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه الموالي للغرب.

وتحدد إيران مدى صواريخها بألفي كيلومتر، كافية لبلوغ إسرائيل وقواعد للغرب في الشرق الأوسط.

لكن واشنطن وحلفاءها اتهموا طهران بالسعي لحيازة قدرات صاروخية أكبر تهدد أوروبا أيضا.

وقال أمن المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني الثلاثاء إن إيران "لا تعتزم تطوير مدى" صواريخها.