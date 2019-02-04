روسيا.. مظاهرات احتجاجاً على خطة لنقل نفايات موسكو إلى الضواحي

تظاهر الآلاف في أكثر من اثنتي عشرة مدينة في روسيا احتجاجاً على خطط إدارة النفايات التي توقع أن تقوم بإرسال قمامة العاصمة إلى المناطق الشمالية الأكثر فقرا.

تراوحت أعداد المشاركين في الاحتجاجات أمس الأحد من بضع عشرات إلى ألف شخص في المناطق من شمال غرب روسيا إلى سيبيريا. وشهدت منطقة أرخانجيلسك، شمال موسكو على البحر الأبيض أضخم هذه التظاهرات، احتجاجًا على خطط السلطات لقبول القمامة من موسكو.

ونظم أول احتجاج للقمامة خارج موسكو الشتاء الماضي، عندما جرى إدخال العديد من الأطفال إلى المستشفى بسبب التسمم المرتبط بمكب النفايات المحلي. وقد تعهدت السلطات بإدخال فصل النفايات ومعالجة قضية المدافن السامة التي تدمر موسكو.

ثم قررت موسكو في الآونة الأخيرة شحن بعض من القمامة إلى مناطق الشمالي الغربي النائي في روسيا.

هذا وتنتج روسيا حوالي 70 مليون طن نفايات سنويا، حسب تقديرات منظمة غرين بيس. ومع غياب أنظمة الفرز والمعالجة، تتكدس هذه النفايات خارج المدن منذ عقود متسببة بمشاكل بيئية كبيرة.