مستشار خامنئي: واشنطن نقلت مسلحي داعش إلى أفغانستان

اتهم اللواء يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، واشنطن بنقل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا والعراق إلى أفغانستان.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بجامعة طهران خلال فعالية بذكرى "الثورة الإسلامية في إيران".

وقال صفوي: "بمؤامرة من الإمريكيين والصهاينة وبعض الدول العربية، ابتلت سوريا والعراق بأكثر من 100 ألف داعشي، وبعد ذلك يريدون إرسال الإرهابيين إلى أفغانستان، بسوق ادعاءات تأسيس خلافة خراسان، وعينوا خليفة أيضا".

وذكر المسؤول الإيراني بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، بأنهم يمتلكون معلومات استخباراتية قطعية حول نقل الإمريكيين لمسلحي داعش إلى أفغانستان".

تجدر الإشارة إلى وجود اشتباكات بين تنظيم "داعش" وحركة طالبان في العديد من مناطق أفغانستان، ذهب ضحيتها مئات المدنيين.