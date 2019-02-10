مصرع 5 في انفجار بمنصة "ألعاب نارية" جنوبي الصين

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، مقتل 5 أشخاص إثر انفجار بمنصة "ألعاب نارية" غير مرخصة جنوبي البلاد خلال الاحتفالات بالعام القمري الجديد.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن صاحب المنصة، الكائنة في مقاطعة "غوانغشي" الجنوبية، اعتقل بتهمة ارتكاب جريمة أدت إلى وقوع حادث من خلال استخدام مواد خطرة.

والقتلى الذين لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، هم ثلاثة أطفال وبالغان، بحسب المصدر نفسه.

وقال ممثلو الادعاء إن "صاحب المنصة، وأعلن لقبه فقط "تشانغ"، أهمل تخزين الألعاب النارية بوضعها في كومة خارج المنصة، ما جعلها عرضة للاشتعال بسهولة عند التعرض لأي شرارة".

وأطلقت الصين، مؤخرا، حملة صارمة على عمليات إنتاج وبيع الألعاب النارية التي كانت في السابق جزءا هاما من الاحتفالات بالعام القمري الجديد.