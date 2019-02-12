عيد الحب في اليابان مخصوص بالرجال.. وللنساء "اليوم الأبيض"

تحتفل العديد من الشعوب حول العالم بـ"عيد الحب" في 14 فبراير/ شباط، إلا أن اليابان تحتفل بهذه المناسبة بطريقة مختلفة؛ حيث النساء ملزمات في هذا اليوم بإهداء الشكولاته لزملائهم الذكور في العمل.

ويعرف هذا التقليد المتوارث في اليابان، منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي، باسم "giri choco"؛ أي التزام الشكولاتة، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وتُقاس شعبية الرجل في اليابان بكمية الشوكولاتة التي يتلقاها كهدية في هذا اليوم.

لكن هذا التقليد يثير حالة من الغضب المتزايد في صفوف اليابانيات؛ باعتباره ممارسة تلزمهن بما يعتبرونه "عطاءً قسريا".

ويأتي هذا الغضب رغم أن هناك تقليدا آخر يلزم الرجال برد الهدية.

ففي 14 مارس/آذار من كل عام، يحتفل اليابانيون بما يطلق عليه "اليوم الأبيض"؛ وفيه يكون فيه متوقعا من الرجال أن يعاملوا بالمثل النساء اللواتي قمن بإهدائهن الشوكولاتة في عيد الحب، ويقوموا بإهدائهن إحدى الهدايا.

ولحسن الحظ، تفك بعض الشركات الاشتباك بين الرجال والنساء بخصوص هدايا "عيد الحب" و"اليوم الأبيض"؛ إذ تحظر مثل هذه الممارسات بدعوى أنها قد تتحول إلى شكل من أشكال إساءة استخدام السلطة.