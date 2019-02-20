منظمات حقوقية تنتقد العيوب الخطيرة في النظام القضائي الياباني

انتقدت منظمتان حقوقيتان، الأربعاء، النظام القضائي الياباني مطالبتين بضرورة إصلاحه وقالتا إن استمرار توقيف الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن يظهر "الإخفاقات الخطيرة" لهذا النظام في البلد.

فقد انتقدت كل من "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"مركز اليابان لحقوق السجناء" في بيان مشترك، نظام القضاء الذي يسمح بتوقيف المشتبه بهم لفترات طويلة قبل المحاكمة.

وغصن موقوف منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وقد فشلت محاولات عدة من جانبه للإفراج عنه بكفالة ويواجه ثلاثة اتهامات بمخالفات مالية.

وقال الأمين العام لمركز اليابان لحقوق السجناء مايكو تاغوساري إن "المجتمع الدولي انتبه أخيرا إلى عيوب نظام العدالة الجنائية بسبب توقيف واعتقال الرئيس السابق لنيسان كارلوس غصن".

وأضاف تاغوساري في البيان "إن منع السيد غصن من حق الحصول على محام خلال الاستجواب، وتوقيفه المطول قبل توجيه الاتهام وظروف سجنه، تعرض بعضا من الاخفاقات الخطيرة التي يتصف بها نظام العدالة الجنائية في اليابان منذ مدة طويلة جدا".

وحضت المجموعتان اليابان على "اتخاذ خطوات ملموسة نحو معالجة العيوب الخطيرة في النظام القضائي للبلاد" ومنها تقديم تقارير متأخرة إلى هيئات حقوقية تابعة للأمم المتحدة.