الجيش الباكستاني يحذر الهند: مستعدون للرد على أي هجوم بكل قوة

أعرب الجيش الباكستاني عن عدم وجود نية لديه للحرب، لكنه مستعد للتصدي لأي تهديد أو هجوم من الجانب الهندي.

جاء ذلك على لسان اللواء آصف غفور، المدير العام لجهاز العلاقات العامة التابع للجيش، في مؤتمر صحفي، الجمعة.

وقال غفور إن باكستان دولة مستقلة منذ 71 عامًا، إلا أن الهند لم تقبل هذا حتى الآن.

وأضاف "ليس لدينا نية لبدء الحرب لكن إذا فرضت علينا سيكون لنا كل الحق فى الرد بكل قوة".

وانتقد غفور، اتهام الهند لباكستان بدعم منفذي الهجوم الذي وقع مؤخرا في الجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير.

وأشار أن الخارجية الباكستانية ترفض بشدة محاولات ربط إسلام آباد بالعمل الإرهابي بدون أي تحقيق، وأنها أبدت استعدادها لإجراء تحقيق كامل في الحادث مع الهند.

والخميس الماضي، استهدف تفجير قافلة أمنية في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ما أدى إلى وقوع 44 قتيلا وعشرات الجرحى، أعلنت جماعة "جيش محمد" المسلحة مسؤوليتها عنه.

وبدأ نزاع الإقليمي على كشمير بين دولتي الهند وباكستان منذ عام 1947، إذ خاض البلدان في إطاره 3 حروب خلال أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية.