بسبب الفيضانات.. السلطات الإيرانية تطالب بإخلاء ست بلدات جنوب غرب البلاد

أمرت السلطات الإيرانية، بإخلاء ست بلدات في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، بسبب كثافة مياه الفيضانات.

جاء ذلك بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي، السبت، عن حاكم المحافظة، غلام رضا شريعتي.

وقال "شريعتي": إن فرق الإنقاذ تنقل السكان إلى ملاجئ قريبة، بما في ذلك ثلاث ثكنات للجيش.

وأشار أن أوامر الإخلاء جاءت في ظل توقع هطل موجة جديدة من الأمطار، والفيضانات.

وأضاف أن تصريف مياه السدود والخزانات ضمن إجراءات الطوارئ، يؤدي إلى ارتفاع مستوى مياه الفيضانات، مشيرا أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لمنع انهيار السدود.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن وزير الداخلية عبد الرحمن رحماني فضلي، أن حوالي 400 ألف شخص معرضون للخطر من سكان المحافظة، البالغ عددهم خمسة ملايين.

وكانت السلطات أجلت سكان 11 مدينة وعشرات القرى بالفعل منذ بدء الفيضانات، بحسب المصدر نفسه.

وتقدر السلطات عدد من لقوا مصرعهم جراء تلك الفيضانات بنحو 70 شخصا.

ومنذ أسبوعين، تواجه 23 من أصل 31 محافظة شمالي إيران وجنوبها، فيضانات وصفها الرئيس حسن روحاني، بأنها "ظاهرة غير مسبوقة".