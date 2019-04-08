إيران تدرج القيادة المركزية الأمريكية على لائحة التنظيمات الإرهابية

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إدراجه القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، ردا على خطوة مماثلة من واشنطن.

جاء ذلك في بيان مكتوب صادر عن المجلس، الاثنين، واصفا الحكومة الأمريكية بأنها "الداعم للإرهاب".

وأوضح البيان أن إيران تعتبر القيادة المركزية الأمريكية -التي تشرف على النشاطات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغانستان- وكل القوات التابعة لها، تنظيمات إرهابية.

وأشار أن القرار الأمريكي اليوم بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية "لا أساس له، وهو يشكل خطرا على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، فضلا عن مخالفته للقانون الدولي".

ولفت إلى أن الحرس الثوري حارب إلى جانب حلفائه، تنظيمي القاعدة وداعش، وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وفي وقت سابق اليوم، أدرجت واشنطن رسميا، الحرس الثوري وهو جزء من الجيش الإيراني، على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويعد الحرس الثوري الذي تأسس بعد الثورة في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في الجمهورية الإيرانية ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد وله تأثير هائل في النظام السياسي.