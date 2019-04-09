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فقدان مقاتلة "إف 35" يابانية فوق المحيط الهادئ

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.04.2019 17:05
آخر تحديث في 09.04.2019 17:06
المقاتلة إف 35 من أحدث المقاتلات الأمريكية (أرشيف) المقاتلة "إف 35" من أحدث المقاتلات الأمريكية (أرشيف)

اختفت مقاتلة من طراز "إف 35" تابعة لسلاح الجو الياباني عن شاشات الرادار أثناء قيامها بتحليق تدريبي فوق المحيط الهادئ، وفق ما أعلنت قوة الدفاع الذاتي اليابانية، الثلاثاء.

وذكرت وكالة "كيودو" المحلية، أن المقاتلة من طراز "إف 35 " اختفت عن شاشات الرادارات في الساعة 7:27 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن المقاتلة أقلعت إلى جانب 3 مقاتلات أخرى من قاعدة ميساوا الجوية الواقعة على بعد 135 كيلومترا شمال شرق مدينة "ميساوا" للقيام بتحليق تدريبي ليلي عادي قبل ساعة ونصف ساعة من الاختفاء.

ويعتقد أن طيارا واحدا كان على متن المقاتلة المذكورة.

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