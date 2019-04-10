تحطم مروحية عسكرية إيرانية

تحطمت مروحية عسكرية إيرانية فوق مدينة "أرومية" شمال غربي إيران، اليوم ما تسبب بمقتل شخص على الأقل، وإصابة 3 آخرين بجروح،

وقال التلفزيون الإيراني إن "شخصا قتل وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء سقوط مروحية عسكرية فوق مدينة أرومية شمال غربي إيران".

وتوجهت نحو سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بحسب المصدر نفسه.

بدورها، أكدت وكالة "مهر" الإيرانية، سقوط مروحية تابعة لحرس الحدود الإيراني في مدينة "أرومية"، دون ذكر تفاصيل عن أسباب سقوطها.

وذكرت الوكالة أن "أحد الركاب لقي مصرعه جراء تحطم المروحية وثلاثة أصيبوا بجروح".

ووقع الحادث حوالي الساعة 11 صباحا بحسب التوقيت المحلي (06:30 ت.غ.) في منطقة "دالامبر" الحدودية بأرومية حين نقل القوات، بحسب المصدر نفسه.