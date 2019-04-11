أفغانستان.. "مجلس السلام والمصالحة" للتفاوض مع طالبان

أعلنت الرئاسة الأفغانية عن تشكيل مجلس مهمته التفاوض مع حركة طالبان، وأطلقت عليه اسم السلام والمصالحة.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية، الخميس، أن المجلس مكون من سياسيين وزعماء أحزاب في البلاد.

وعقد وفد المجلس الذي يضم في عضويته الرئيس السابق حامد كرزاي، اجتماعًا مع الرئيس أشرف غني.

وذكر أن المجلس سوف يجري مفاوضات السلام مع ممثلي حركة طالبان.

تحديد تاريخ المباحثات مع طالبان:

من جهته، أصدر مجلس السلام والمصالحة بيانًا قال فيه إن وفده سوف يجري مباحثات مع ممثلي حركة طالبان في قطر ما بين 19 و21 أبريل/ نيسان.

وأشار البيان أن المباحثات سوف تتناول "الخطوط الحمراء" بالنسبة للحكومة الأفغانية.

وأوضح أن الخطوط الحمراء تتضمن حماية نظام جمهورية أفغانستان الإسلامية، وإجراء انتخابات، والدستور الحالي، وحقوق المرأة، وحماية حرية الصحافة.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان أن وفدها في قطر لن يجري مباحثات مع ممثلين للحكومة، وإنما مع ساسة أفغان على حدة.

وتتفاوض حركة طالبان حاليا مع الولايات المتحدة، بهدف إيجاد حل للنزاع الذي تشهده البلاد.



تجدر الإشارة أن واشنطن وممثلين عن حركة طالبان، عقدوا في يناير/ كانون الثاني الماضي، جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت 6 أيام.

وتستعد طالبان والولايات المتحدة لاستئناف المحادثات في أبريل/ نيسان الجاري، بالدوحة، فيما ترفض طالبان الحوار مع الحكومة.

وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، شرطا أساسيا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.