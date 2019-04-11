الانتخابات التشريعية الهندية.. أكثر من 900 مليون يدلون بأصواتهم

يتوجه اليوم الخميس ملايين الناخبين الهنود للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي ستجري على سبعة مراحل وتتواصل لغاية 19 آيار/ مايو المقبل.

ويختار الناخبون الهنود في الجولة الأولى التي تجري في 18 ولاية، وإقليمين اتحاديين،91 مقعداً من بين 543 مقعداً لمجلس الشعب الغرفة الثانية للمجلس الاتحادي.

وبحسب لجنة الانتخابات في الهند فإن مراحل الانتخابات البرلمانية ستجري في أيام 11 و18 و23 و29 أبريل/ نيسان الجاري، و6 و12 و19 مايو/ أيار المقبل.

ووفقاً للجنة الانتخابات فأن عدد الناخبين المُسجّلين بالبلاد يبلغ نحو 900 مليون شخص.

ومن أبرز الأحزاب المتنافسة في الانتخابات الهندية، الحزب القومي الهندوسي الحاكم، وحزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في 23 آيار/ مايو المقبل.

هذا والانتخابات الهندية هي أكبر انتخابات ديمقراطية في العالم، بوجود 900 مليون شخص مسجل على قائمة المصوتين، أي ما يعادل 8/1 من سكان العالم، سيقترعون في مليون مركز انتخابي، ويعمل في هذه المراكز 10 ملايين إنسان بين مراقب وموظف.

وستستمر الانتخابات 7 أسابيع وتجري على 7 مراحل.