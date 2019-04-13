روسيا تحبط عملية مزدوجة لتنظيم داعش الإرهابي في غرب سيبيريا

أعلنت روسيا إحباط "مخطط إرهابي" في مدينة "تيومين" جنوب غربي سيبيريا، وذلك بتصفية مسلحين اثنين يشتبه بانتمائهما لتنظيم "داعش"، وفق ما أعلنت لجنة تحقيق روسية، السبت.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" المحلية عن لجنة التحقيق الروسية قولها إن "قضيتين جنائيتين جرى فتحهما بموجب قانون العقوبات الروسي، بتهم الشروع في قتل اثنين أو أكثر، والتسبب بالعنف".

وذكرت اللجنة أنه "في المنزل الذي كان يتواجد فيه المهاجمان، في تيومين، جرى العثور على بندقيتين من نوع كلاشنيكوف، وجهازي تفجير وأجزاء من أجهزة تفجيرية".

وفي السياق نفسه، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب "مقتل مسلحين اثنين من تنظيم "داعش" خططا لشن هجمات إرهابية، خلال عملية أمنية نفذت مساء الجمعة في مدينة "تيومين" جنوب غربي منطقة سيبيريا.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين "خلال عمليات البحث والتحري توفرت معلومات تشير إلى وجود منزل خاص في مدينة تيومين يؤوي عناصر من تنظيم داعش يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي في أماكن مزدحمة بالناس".

وتابع قائلاً "بهدف منع العمل الإرهابي ولضمان سلامة المواطنين، قرر رئيس مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين إجراء عملية أمنية لمكافحة الإرهاب".