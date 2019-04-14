موسكو تشيد بموقف أردوغان بشأن صفقة "إس 400" رغم ضغوط واشنطن

أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الأحد، عن امتنانها لإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شراء منظومة صواريخ "إس400" الروسية، رغم كافة الضغوط الممارسة ضد بلاده في هذا الخصوص.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في برنامج تلفزيوني بُث على قناة "روسيا 1".

وأشار بيسكوف إلى وجود ضغوط كبيرة تُمارس ضد تركيا لثنيها عن شراء المنظومة الروسية.

وتابع قائلاً: "الدول المستقلة التي تتخذ قراراتها بمعزل عن الإملاءات، باتت معدودة جدا، تركيا وروسيا من هذه الدول".

وأضاف: "حقيقة هناك ضغوط كبيرة على تركيا بخصوص شرائها منظومة "إس400" الروسية، وموسكو ممتنة من موقف أردوغان الرافض لتلك الضغوط".

وأكد بيسكوف أن المواقف الحازمة التي يتبناها الرئيس التركي، ستساهم في بناء حوار حر وسيادي.

يجدر بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق بخصوص صفقة المنظومة الروسية: "إذا وقعت تركيا على صفقة وأبرمت اتفاقا حول أمر ما، فمعنى ذلك أن الأمر قد انتهى ولا عودة عنه، وبناء عليه سنكمل طريقنا، وهذا حق سيادي لنا".

يشار أن تركيا قررت عام 2017، شراء منظومة "إس400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.



