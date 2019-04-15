رئيس وزراء أذربيجان: أرمينيا تستخدم أراضينا المحتلة لإنتاج المخدرات

قال رئيس الوزراء الأذربيجاني، نوروز محمدوف، إن أرمينيا تستخدم الأراضي الأذرية التي احتلتها منذ أكثر من 25 عاما، لإنتاج المخدرات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ 36 لمكافحة المخدرات، والذي انطلق الاثنين، بالعاصمة الأذرية باكو.

وأوضح محمدوف أن الاحتلال يولّد ظروفا ملائمة للإرهاب وتهريب المخدرات بطرق غير قانونية.

وأضاف أن تعاطي المخدرات يعد من أكبر المشاكل التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وأن المخدرات من أهم مصادر تمويل الإرهاب.

وأكد أن الاتجار بالمخدرات يشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي، على اعتبار أن عائدات هذه المادة تعد من أهم مصادر تمويل الإرهابيين.

من جانبه، قال مساعد رئيس الوزراء الأذري علي حسنوف، إن أرمينيا تنتج المخدرات في الأراضي الأذرية المحتلة، وتقوم ببيع هذه المنتجات.

وأشار إلى أن أرمينيا تشتري السلاح بالأموال التي تجنيها من بيع المخدرات، لافتا إلى عدم مكافحة المخدرات بالشكل المطلوب على المستوى العالمي.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ليومين، نحو 500 مسؤول من 130 دولة حول العالم، أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.