جزيرة تايوان تتعرض لزلزال قوي

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات تايوان صباح الخميس ما تسبب باهتزاز المباني وباضطرابات في حركة السير، وفق ما أعلن مكتب الأرصاد الجوية.

وفي العاصمة تايبيه اهتزت المباني المرتفعة بقوة بينما فر الأطفال المذعورين من صفوفهم في منطقة ييلان بشرق الجزيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان الجزيرة بأكملها شعروا بالزلزال الذي أدى إلى إغلاق طرق سريع بين ييلان وهوليين بسبب انهيار صخور.

ووقع الزلزال عند الساعة 13,01 (05,01 ت غ) على عمق 19 كيلومترا شرق هواليين. ولم يعلن عن أضرار أو إصابات حتى الآن.

وحدد مكتب الأرصاد الجوية في الجزيرة قوة الزلزال بـ6,1 درجات.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان الذي يعيشون بالقرب من الساحل، من ارتفاع مستوى البحر، لكنها أكدت أنه لن يحدث تسونامي.

وقالت الوكالة "بسبب هذا الزلزال قد تشهد بعض المناطق الساحلية تغييرات على سطح المحيط، لكن ليس هناك ما يدعو إلى القلق من حدوث أضرار".

هذا وقد تم تعليق خدمة مترو الأنفاق وإخلاء مدارس الساحل الشرقي إثر الزلزال.