زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا في أبريل ويلتقي بوتين للمرة الأولى

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيزور البلاد الشهر الجاري تلبية لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين؛ حيث سيلتقي الزعيمان للمرة الأولى.

وقالت، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إنه "بدعوة من بوتين يقوم كيم بزيارة روسيا في النصف الثاني من أبريل".

ولم يكشف البيان أي تفاصيل إضافية تتعلق بجدول أعمال زيارة كيم، ومكان انعقاد قمته مع بوتين.

وسبق أن أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن كيم سيتوجه إلى روسيا بقطاره المدرع، ومن المتوقع أن يُعقد لقاؤه مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا.

من جانبها، نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن مصدر في خارجية موسكو تأكيده أن "فلاديفوستوك ستستضيف أول قمة بين الزعيمين قبل مغادرة بوتين البلاد إلى بكين في زيارة ستجري بين يومي 26 و27 أبريل".

من جانبها، ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن "رئيس إدارة زعيم كوريا الشمالية، كيم تشانغ سون، وصل إلى فلاديفوستوك للإشراف على تحضيرات الزيارة".

وعقد كيم، في فبراير/شباط الماضي، لقاء قمة هو الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون إحراز أي تقدم يذكر بين الطرفين.