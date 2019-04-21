استنفار في سريلانكا وحظر تجول بعد سقوط 185 قتيلا في سلسلة تفجيرات دامية

أعلنت حكومة سريلانكا، اليوم الأحد، فرض حظر للتجول لمدة 12 ساعة اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بعدما شهدت البلاد 8 تفجيرات دامية في مدن مختلفة أودت بحياة أكثر من 185 وجرحت المئات حتى الآن.

كما أعلنت الحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الانترنت، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقتل 185 شخصا على الأقل وأصيب المئات، في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا الأحد.

وكانت 6 تفجيرات وقعت صباح اليوم معظمها في العاصمة كولومبو، ليتبعها بساعات تفجيران آخران أوقعا المزيد من الضحايا.