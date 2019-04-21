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ست هجمات تستهدف فنادق وكنائس في سريلانكا توقع عشرات القتلى ومئات الجرحى

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.04.2019 10:38
آخر تحديث في 21.04.2019 21:56
ست هجمات تستهدف فنادق وكنائس في سريلانكا توقع عشرات القتلى ومئات الجرحى

أعلنت مصادر طبية بسريلانكا، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الست التي استهدفت فنادق وكنائس إلى نحو 138 قتيلا.

وذكرت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية (رسمية) إن عدد الجرحى ارتفع إلى 500 جريح.

وصباح اليوم، وقعت 6 انفجارات على الأقل، استهدفت 3 كنائس، إحداها في العاصمة كولومبو كما استهدفت انفجارات 3 فنادق كبرى في المدينة ذاتها.

وتعد الفنادق المستهدفة مقصدا للكثير من السائحين الأجانب، حسب وسائل إعلام محلية.

وتزامنت الانفجارات مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة.

يشار أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون شخص من إجمالي 21 مليون نسمة.

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