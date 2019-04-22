أغنى رجل في الدنمارك يفقد 3 من أبنائه في اعتداءات سريلانكا

صرح الملياردير أندرز هولتش بوفلسن، أغنى رجل في الدنمارك، أن 3 من أولاده قضوا في الهجمات الإرهابية التي شهدتها سريلانكا أمس.

وأوضح رجل الأعمال بوفلسن (46 عاما)، مالك النصيب الأكبر من موقع "أسوس.كوم" المتخصص في بيع الألبسة عبر الإنترنت، أن أولاده الأربعة كانوا في زيارة لسريلانكا للاحتفال بعيد الفصح، وقد قتل 3 منهم في الهجمات، حسب إعلام محلي.

ورفضت عائلة بوفلسن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول تلك الفاجعة حرصا على خصوصيتها.

ويعد بوفلسن أكبر ملاك الأراضي في إسكتلندا، وثاني أكبر مالكي الأراضي في بريطانيا، وتقدر ثروته بنحو 5.85 مليار دولار.

هذا وقد حمّلت حكومة سريلانكا جماعة مسلحة محلية، مسؤولية الهجمات الإرهابية التي استهدفت، قبل يوم، كنائس وفنادق بالبلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة السريلانكي، راجيتا سيناراتني، في كولومبو، كبرى مدن البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن سيناراتني قوله إن "جماعة مسلحة محلية تسمى (جماعة التوحيد الوطنية)، هي المسؤولة عن الهجمات الانتحارية التي وقعت الأحد".

وأضاف أن "الانتحاريين السبعة الذين نفذوا الهجمات المتزامنة على 3 كنائس و3 فنادق فاخرة في العاصمة كولومبو وحولها، هم مواطنون سريلانكيون".

ولم يستبعد الوزير وجود ارتباطات خارجية للجماعة المسلحة رغم أنها محلية.

في حين قال وزير السياحة السريلانكي إن 39 سائحا أجنبيا كانوا بين قتلى تفجيرات أحد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق، كما كان هناك 28 أجنبيا بين المصابين.

وأضاف جون أماراتونغا أن وزاته تتواصل مع وزارة الخارجية والسفارات الأجنبية من أجل "ضمان إتمام الإجراءات المتعلقة بالضحايا بأسرع ما يمكن."