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سريلانكا تحمّل "جماعة التوحيد الوطنية" المسلحة مسؤولية هجمات الأحد

وكالة الأناضول للأنباء
كولومبو
نشر في 22.04.2019 13:39
آخر تحديث في 22.04.2019 13:52
عناصر من الشرطة السريلانكية يتفحصون كنيسة سانت سباستيان عقب التفجير الذي وقع بها أمس الأحد 21 أبريل 2019 (رويترز) عناصر من الشرطة السريلانكية يتفحصون كنيسة سانت سباستيان عقب التفجير الذي وقع بها أمس الأحد 21 أبريل 2019 (رويترز)

حمّلت حكومة سريلانكا، الاثنين، جماعة مسلحة محلية مسؤولية الهجمات الإرهابية التي استهدفت قبل يوم كنائس وفنادق بالبلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة السريلانكي، راجيتا سيناراتني، في كولومبو، كبرى مدن البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن سيناراتني قوله إن "جماعة مسلحة محلية تسمى (جماعة التوحيد الوطنية)، هي المسؤولة عن الهجمات الانتحارية التي وقعت الأحد".

وأضاف أن "الانتحاريين السبعة الذين نفذوا الهجمات المتزامنة على 3 كنائس و3 فنادق فاخرة في العاصمة كولومبو وحولها، هم مواطنون سريلانكيون".

ولم يستبعد الوزير وجود ارتباطات خارجية للجماعة المسلحة رغم أنها محلية.

والأحد، أسفرت ثمان هجمات بسريلانكا عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفق الشرطة المحلية.

وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليونا.

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