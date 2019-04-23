ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في سريلانكا إلى 321 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، إلى321 قتيلاً، بحسب إعلام محلي.

وذكر موقع "نيوز فيرست" الإخباري المحلي، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 310، فيما بلغ عدد المصابين 521 شخصًا.

ونقل الموقع عن وزارة الصحة قولها، إن هناك جثث مجهولة الهوية في المستشفيات.

وكانت آخر حصيلة كشفت عنها الشرطة المحلية، أمس، بلغت 290 قتيلًا، و500 جريحًا، قبل الإعلان عن الحصيلة الأخيرة.

ونقل الموقع عن الشرطة المحلية ان عدد الموقوفين على إثر الحادث ارتفع من 24 إلى 40 شخصًا، بينهم مواطن سوري احتجزته للاستجواب فيما يتعلق بالهجمات.

بدورها ذكرت وزارة التربية ان جميع المدارس الحكومية بالبلاد ستستأنف الدوام الدراسي اعتبارًا من 29 ابريل/ نيسان الجاري.

والأحد، وقعت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.