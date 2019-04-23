البرلمان الإيراني يدرج القيادة المركزية الأمريكية على لائحة الإرهاب

صادق البرلمان الإيراني، الثلاثاء، على قرار إدراج القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على لائحة الإرهاب، بحسب وكالة "إرنا" (رسمية).

وجاء القرار ردًا على تصنيف واشنطن "الحرس الثوري" الإيراني منظمة إرهابية.

وذكرت الوكالة أن أعضاء البرلمان صادقوا على قرار وضع "سنتكوم" والقوات التابعة لها (في منطقة غرب آسيا) ضمن لائحة القوات الإرهابية.

وصوّت لصالح القرار 173 نائبًا مقابل معارضة أربعة أصوات، وامتناع 11 صوتا عن التصویت.

ويقضي القرار أيضًا بأن أي تعاون مع قوات القيادة المركزية الامريكية، يعتبر عملًا إرهابيًا.

وجاء فی قرار البرلمان: "بهدف مواجهة القرار أو الإجراء الأمریكي القاضي في زعزعة السلام والأمن الاقلیمي والدولي، ونظرًا لتسمیة الحرس الثوري على لائحة الإرهاب (..) لذا فإن النواب صوتوا على اعتبار القیادة المركزیة الأمریكیة المعروفة اختصارا بـ'سنتكوم' والقوات التابعة لها (فی منطقة غرب اسیا) بانها قوات إرهابیة".

وأضاف أن "أي تعاون معها عسكریا أو استخبارتیا أو مالیا أو تقنیا أو تعلیمیا أو خدمیا أو لوجستیا لمواجهة الحرس الثوري وإيران، يعتبر عملا إرهابیا".

والأسبوع الماضي، وافق البرلمان الإيراني، على مشروع قانون يعتبر كافة القوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط، إرهابية، ردا على تنصيف "الحرس الثوري" منظمة إرهابية.

والاثنين، أعلنت الولايات المتحدة، وقف الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من شراء النفط الإيراني اعتبارًا من 2 مايو / أيار المقبل.