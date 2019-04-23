الحزب الحاكم بكازاخستان يرشح الرئيس المؤقت لخوض الانتخابات الرئاسية

رشح حزب "نور الوطن" الحاكم في كازاخستان، رئيس البلاد المؤقت الحالي، قاسم جومارت توكاييف، لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 9 حزيران/ يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الـ19 للحزب الذي عقد الثلاثاء في العاصمة نور سلطان، وحضره زعيم الحزب الرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف.

وخلال المؤتمر اقترح نزارباييف ترشيح الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف عن الحزب للانتخابات المقبلة، ولقي المقترح تأييد كامل الأعضاء.

وقال نزارباييف خلال المؤتمر: "لقد عملت مع توكايف لسنوات طويلة، وهو يستحق أن يتولى أعلى منصب في البلاد".

من جانبه، قال توكايف إنه سيشارك في خوض الانتخابات الرئاسية من أجل مواصلة مسيرة نزارباييف الاستراتيجية لنهضة كازاخستان.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، بدأ رئيس مجلس الشيوخ قاسم جومرت توكاييف، مهامه رسميًا رئيسا للبلاد، إثر استقالة "نورسلطان نزارباييف".

وكان من المقرر أن يواصل توكاييف مهامه رئيسا حتى عام 2020، موعد نهاية ولاية نزارباييف الأخيرة، وفقًا للدستور، إلا أنه قرر إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من يونيو المقبل.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن نزارباييف استقالته من منصبه، في كلمة أذيعت عبر القنوات التلفزيونية الوطنية.

وقال: "لقد اتخذت قرار إنهاء صلاحياتي كرئيس للبلاد"، واصفًا القرار بـ"الصعب"، ووقّع مرسوم استقالته أثناء البث المباشر لخطابه.

وتولى نزاربايف (78 عامًا) رئاسة كازاخستان منذ عام 1990، وانتخب لولاية خامسة عام 2015، تمتد حتى أبريل/ نيسان 2020.