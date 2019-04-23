الفلبين تشهد زلزالين متتاليين خلال يومين

تعرضت منطقة وسط الفلبين غلى زلزال ثان اليوم بقوة 6.3 درجات، بعد يوم من هزة خلفت ضحايا وخسائر شمالي البلاد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الهيئة قولها إن الزلزال وقع ظهرا بالتوقيت المحلي، ومركزه على بعد 13 كم شرقي توتوبيغان الواقعة بالمنطقة الوسطى للفلبين.

وأوضح المصدر أن عمق الزلزال بلغ 70.2 كم، فيما لم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وقد ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر أمس شمالي البلاد وتسبب بمصرع 11 شخصًا، مع وجود مفقودين.

كما تسبب زلزال الاثنين بانهيار متجر، وإلحاق أضرار ببعض المباني ومطار.

يشار أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 90 بالمئة من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للزلازل بشكل كبير.

وفي 15 أكتوبر/ تشرين أول 2013، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر الفلبين، وتسبب في مصرع 144 شخصا.