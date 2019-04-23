داعش يتبنى الهجمات الإرهابية في سريلانكا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا، الأحد الماضي، وأدت إلى مقتل 321 شخصاً وإصابة أكثر من 500 آخرين.

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجمات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق بسريلانكا، وأوقعت مئات القتلى والجرحى، حسب إعلام غربي ومحلي.

وذكر بيان منسوب لوكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش"، الثلاثاء، أن "منفذي الهجوم الذي استهدف مواطني دول التحالف (الذي تقوده أمريكا) والمسيحيين في سريلانكا، أمس الأول (الأحد)، هم من جنود التنظيم"، حسبما ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

كما نقل موقع "نيوز فيرست" الإخباري السريلانكي، نبأ تبني "داعش" الهجمات، لكنه قال إن التنظيم لم يقدم أي أدلة على مزاعمه.

والأحد، وقعت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.

وبلغت حصيلة ضحايا الهجمات 321 قتيلًا و521 جريحًا، وفق آخر إحصائية رسمية.

والإثنين، كشفت السلطات السريلانكية أن ضمن القتلى 39 أجنبيا، من دول الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، واستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.