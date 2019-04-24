علي خامنئي: سنستمر في تصدير النفط

صرح المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الأربعاء، أن إيران ستصدر النفط بمقدار حاجتها إلى ذلك.

جاء ذلك في كلمة خلال استقباله مجموعة من العمال في طهران، تطرق خلاله إلى عدم تجديد واشنطن إعفاءات استيراد نفط بلاده.

وأشار إلى أن محاولات الولايات المتحدة للنيل من إيران لن تحقق نتيجة.

وقال: "جهودهم لن تصل إلى نتيجة. يجب أن يعلموا أن محاولاتهم العدائية لن تبقى دون رد. سنستمر في تصدير النفط بقدر حاجتنا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إركاع الشعب الإیراني عبر الضغوط الاقتصادیة.

وتابع: "يحلمون بأنهم سيوقفون صادرات إيران النفطية، لكن أمتنا القوية والمسؤولين الواعين سيتجاوزون الطريق المسدود إذا عملوا بجد".

والاثنين، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 مايو/ أيار المقبل، لـ 8 دول حصلت عليها في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وبدأت واشنطن، في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تنفيذ حزمة عقوبات شملت صناعة النفط في إيران والمدفوعات الخارجية؛ مما أثر على إنتاج الخام والصادرات.

ومنحت واشنطن الإعفاءات المؤقتة، لكل من تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان.