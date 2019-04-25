قبيل قمة بوتين كيم.. تفاؤل بعلاقات أفضل

في تصريحات مقتضبة قبيل بدء محادثات القمة، عبر الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ أون عن الأمل في تعزيز العلاقات التاريخية.

وتأتي القمة التي تنعقد في أقصى الشرق الروسي في وقت يسعى كيم للحصول على دعم في مأزق الملف النووي مع واشنطن، وفيما يسعى بوتين من جانبه لتعزيز دور موسكو على الساحة الدولية.

وقال كيم "أعتقد أنه سيكون لقاء مفيدا جدا في تنمية الروابط التاريخية والصداقة بين البلدين، لتصبح أكثر استقرارا وثباتا".

وأضاف "فيما العالم يركز على شبه الجزيرة الكورية، أعتقد بأننا سنجري حوارا مهما جدا".

وقال بوتين لكيم إن الجهود الحالية ترمي لتهدئة التوترات بشأن شبه الجزيرة الكورية وبأنه يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقال بوتين "أنا على ثقة بأن زيارتكم اليوم إلى روسيا ستساعدنا في فهم أفضل لكيفية حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وما الذي يمكن لروسيا أن تفعله لدعم الخطوات الإيجابية التي تجري حاليا".

وأضاف "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أمامنا الكثير من العمل لتنمية العلاقات الاقتصادية".

وهذا أول لقاء لكيم مع رئيس دولة أخرى منذ عودته من هانوي حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط/فبراير الماضي لم يتوصّلا خلالها إلى اتفاق حول الترسانة النووية الكورية الشمالية.