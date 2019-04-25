محكمة يابانية تفرج عن كارلوس غصن بكفالة 4.5 مليون دولار

استجابت محكمة يابانية، الخميس، لطلب الرئيس السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، وقررت الإفراج عنه بكفالة قدرها 4.5 ملايين دولار، بحسب أسوشييتد برس.

ويواجه غصن 4 اتهامات، بينها عدم الإعلان عن كامل راتبه، واستغلال أموال شركة "نيسان موتورز" لصالحه الشخصي.

والاثنين، قالت الشركة إنها أقامت دعوى ضد غصن، تتعلق بارتكابه "خيانة جسيمة للأمانة" بموجب قانون الشركات الياباني.

وأوضحت أنها "أقامت الدعوى بعد تحديد المبالغ التي حولتها نيسان لشركة في الخارج لبيع السيارات، من خلال فرع كان يديره غصن من أجل ثرائه الشخصي".

وتم اعتقال غصن في نوفمبر/تشرين الثاني، وأطلق سراحه بكفالة في مارس/آذار ، لكن أعيد اعتقاله في أبريل/ نيسان بناءً على مزاعم جديدة ونقل إلى سجن طوكيو.

واتهم غصن حينها بالتقصير في الإبلاغ عن تعويضه بعد التقاعد وخرق الثقة في تحويل أموال نيسان وزعم أنه يتحمل خسائر استثماراته الشخصية.

يقول غصن، البالغ من العمر 65 عامًا، وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني، إنه برئ، ويدعي أن التعويض المزعوم (بعد التقاعد) بعدم الإبلاغ عنه لم يبت فيه أبداً أو تم دفعه وأن المدفوعات التي تعتبر خرقًا للثقة كانت مشروعة.