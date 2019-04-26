الدول الكبرى تدعوا طالبان إلى الحوار مع الحكومة الأفغانية

دعت كل موسكو وواشنطن وبكين حركة "طالبان" إلى الشروع في الحوار مع ممثلي السلطات الأفغانية في أقرب وقت ممكن، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع ممثلي روسيا والولايات المتحدة والصين في موسكو: "تدعو الأطراف الثلاثة حركة طالبان إلى المشاركة في مفاوضات السلام مع وفد تمثيلي يضم مندوبين عن الحكومة الأفغانية في أقرب وقت ممكن"، بحسب قناة "روسيا اليوم" المحلية.

وأعربت الدول الثلاث عن دعمها وتأييدها لعقد الجلسة الثانية للحوار الأفغاني المشتركة في مدينة الدوحة.

وكتبت هذه الدول في بيانها: "تدعو الأطراف الثلاثة إلى انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان كجزء من عملية سلام شاملة".

وتشهد أفغانستان منذ سنين صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وفي 2001، قادت واشنطن قوات دولية أسقطت نظام حكم طالبان، بتهمة إيوائه تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن وممثلين عن حركة طالبان عقدا في يناير/ كانون الثاني الماضي جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت 6 أيام.

وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.