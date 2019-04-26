السفارة الأمريكية في بغداد: خامنئي يدير ثروة تقدر بـ200 مليار دولار

أفادت السفارة الأمريكية في بغداد أن المرشد الإيراني علي خامنئي يدير ثروة تقدر بـ200 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقال البيان "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءً من القمة".

وأضاف "فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي، وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد أربعين عاما من حكم الملالي".

ولم يصدر أي تعقيب فوري من خامنئي أو الحكومة الإيرانية حول ما ورد ببيان السفارة الأمريكية ببغداد.

والاثنين، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 مايو/ أيار المقبل، لـ8 دول حصلت عليها في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وكانت واشنطن منحت الإعفاءات المؤقتة، لكل من تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان.

وتعليقاً على القرار الأمريكي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن "الاقتراح بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران، هو تجاوز للحدود"، مبيناً أن تركيا "تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات".