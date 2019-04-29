روسيا تؤكد ضرورة استمرارية قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا

قال ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، إن هناك حاجة إلى أفكار جديدة لحل الأزمة، وإحداها استمرارية قمة إسطنبول الرباعية التي جرت العام الماضي.



وأضاف لافرينتييف في تصريحات صحفية، الاثنين، أن حل المشكلة السورية يتطلب أفكارا مختلفة، وأن بعض الدول الغربية لم تتخذ أي خطوة في هذا الصدد.



وأشار لافرينتييف، أن بلاده لا تستبعد إمكانية إعادة تشكيل نفس القمة الرباعية التي جمعت بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا العام الماضي.



وعقدت القمة الرباعية بإسطنبول في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشارك فيها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.



ودعا أردوغان، في 29 تموز/يوليو الماضي، إلى عقد قمة إسطنبول، على خلفية تصاعد التوتر في إدلب شمالي سوريا، وتزايد المخاوف من وقوع مأساة فيها، بعد أن حشد النظام السوري وداعموه قوات عسكرية على مشارفها.



وكثفت تركيا جهودها الدبلوماسية لتجنيب إدلب، التي تضم نحو 4 ملايين مدني، كارثة إنسانية، تكللت بالتوصل إلى اتفاق سوتشي مع روسيا.



إلا أن أنقرة أكدت المضي في عقد القمة الرباعية لتعزيز اتفاق إدلب، وتعزيز حشد وتنسيق الجهود للدفع نحو حل سياسي نهائي للأزمة.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول خلال نفس العام.