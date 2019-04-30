الرئيس الإيراني: لن تمنعنا الولايات المتحدة من تصدير النفط

بث التلفزيون الحكومي اليوم الثلاثاء خطابا للرئيس الإيراني حسن روحاني قال فيه في إن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغوطات الأمريكية الرامية إلى وقف تصدير النفط الإيراني تماما.

وأضاف روحاني "قرار أمريكا بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى صفر قرار خاطئ وغير صحيح ولن نسمح بتنفيذه... في الأشهر المقبلة سيرى الأمريكيون بأنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية".

وقال روحاني إن الولايات المتحدة قادرة على منع طريقة واحدة لتصدير النفط الإيراني، لكن إيران ستجد طرقا أخرى.

وبلغت أسعار النفط الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن قالت واشنطن إن جميع الإعفاءات من عقوبات نفط إيران ستنتهي هذا الأسبوع، مما يفرض ضغوطا على المستوردين لوقف الشراء من طهران ويزيد شح الإمدادات العالمية.

وطالبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأن يوقف مشترو النفط الإيراني مشترياتهم بحلول أولمايو/أيار أو سيواجهوا عقوبات، منهية إعفاءات استمرت لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، وأغلبهم في آسيا، بمواصلة الاستيراد بكميات محدودة.

وقال روحاني إن العقوبات الأمريكية لن تطال سوى المواطنين الإيرانيين.