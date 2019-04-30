مناورات بحرية إيرانية روسية مشتركة قريباً

ستجري القوات البحرية الإيرانية مناورات مشتركة مع البحرية الروسية، في بحر عُمان، خلال العام الحالي، وفق ما أعلن الأدميرال حسين خانزادي.

وقال خانزادي في مؤتمر صحفي عقد في طهران أمس، إن "الاسطول الروسي سیأتي إلى میاه إیران الجنوبیة لإجراء مناورة بحریة مشتركة خلال هذا العام".

وأضاف أن البحریة الإیرانیة ستواصل التدریب والتعاون التقني مع نظيرتها الروسیة.

من ناحية أخرى، ذكر خانزادي أن مناورات بحرية أخرى ستجري في المحيط الهندي في إطار مؤتمر قادة القوات البحرية للبلدان المطلة عليه، دون أن يحدد التاريخ.

وتابع: "المياه الدولية حق لكافة دول العالم، ويمكن للجميع استخدامها لأغراض سلمية".

وأضاف: "نعتبر ناقلات النفط الإيرانية جزءا من أراضينا، ولهذا فإن البحرية الإيرانية ستدافع عن تلك الناقلات".