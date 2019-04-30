نيوزيلاندا.. تفكيك عبوة ناسفة والقبض على مشتبه به

تمكنت الشرطة النيوزيلندية من إبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها صباح اليوم في مدينة كريستشرش التي شهدت مذبحة دموية تعرض لها مسجدان الشهر الماضي، لافتة إلى أنه تم توقيف شخص على خلفية الحادث.

ونقلت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية عن جون برايس، قائد شرطة إقليم كانتربيري الذي يضم كريستشرش، قوله إن "الشرطة عثرت على طرد يحتوي على عبوة متفجرة في عنوان خال بشارع نيو كاسل في كرايستشرش".

وأضاف أن فرق تفكيك المتفجرات تمكنت من إبطال مفعول العبوة، فيما تم توقيف رجل يبلغ من العمر 33 عاما على خلفية الحادث، دون تقديم أية تفاصيل أخرى بشأنه.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت القناة الإخبارية الأولى للتلفزيون النيوزيلندي أن الشرطة تتعامل مع "حادث" في منطقة كريستشرش، مشيرة إلى العثور عن "مواد مشبوهة" بأحد العقارات في حي فيليبستاون.

ولفتت القناة إلى أن الشرطة قامت بإخلاء المنازل في شوارع "نيوكاسل" و"غلاسكو" و"هاروا" كإجراء احترازي.

وبعد توقيف مشتبه به وإبطال مفعول العبوة المتفجرة، قالت الشرطة إن الأهالي بإمكانهم العودة إلى منازلهم، حسب "نيوزيلاند هيرالد".