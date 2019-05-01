جولة محادثات جديدة بين طالبان والولايات المتحدة اليوم

أعلنت طالبان انطلاق جولة جديدة من المحادثات مع الجانب الأمريكي، اليوم في قطر، وفق ما أفاد متحدث باسم الحركة الأفغانية المتمرد.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن "الجولة السادسة من المحادثات بين الإمارة الإسلامية (طالبان) والولايات المتحدة ستنطلق في الدوحة اليوم".، في إطار المساعي لإنهاء أطول حرب تنخرط فيها الولايات المتحدة.

ولم يصدر بعد أي تعليق عن السفارة الأميركية في كابول لكن وزارة الخارجية الأميركية أشارت في وقت سابق إلى أن مبعوثها الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيزور العاصمة القطرية هذا الشهر للقاء ممثلين عن طالبان.

وأجرى الطرفان اجتماعات متكررة لمناقشة إطار عمل من أجل التوصل في النهاية إلى اتفاق سلام تتعهد طالبان من خلاله بوقف استخدام أفغانستان كملاذ للإرهاب مقابل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

ولم تشمل أي من المحادثات حتى الآن الحكومة الأفغانية التي تعتبرها طالبان مجرد أداة في يد واشنطن.

ويعني ذلك أنه حتى لو توصلت الولايات المتحدة وطالبان إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما ووضعتا جدولا لسحب القوات الأجنبية، فسيكون على المتمردين إبرام اتفاق ما مع السياسيين الأفغان وشيوخ القبائل قبل أي توقف دائم لإطلاق النار.

وزار خليل زاد موسكو الأسبوع الماضي حيث أعربت روسيا والصين عن دعمهما للخطة الأميركية للسلام وشددتا على ضرورة إجراء "حوار أفغاني داخلي" يشمل جميع الأطراف في أفغانستان.