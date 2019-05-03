البنتاغون يحذر: الصين ستضاعف قواعدها العسكرية في الخارج

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تقرير نشر الخميس، أن الصين قد تزيد من قواعدها العسكرية حول العالم لحماية مشاريعها المرتبطة ببرنامج "طرق الحرير الجديدة".

وبحسب التقرير السنوي للبنتاغون الموجه للكونغرس، فإن "المسؤولين الصينيين يستخدمون الوزن الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري المتنامي للصين لتعزيز سيطرتها في المنطقة، وتوسيع نفوذها حول العالم".

ويضيف التقرير أن "المشاريع الصينية مثل طرق الحرير الجديدة قد تدفع إلى بناء قواعد عسكرية في الخارج انطلاقاً من رؤية (الصين) أنها بحاجة إلى حماية مشاريعها".

وللصين رسمياً قاعدة عسكرية خارجية وحيدة في جيبوتي. لكن بكين "تسعى إلى بناء قواعد إضافية في دول تملك علاقات طيبة قديمة معها، مثل باكستان، ودول أخرى تستقبل تقليدياً قواعد عسكرية أجنبية"، وفق البنتاغون.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأفغانية في 2018، لـ"فرانس برس" أن الصين تتفاوض مع أفغانستان من أجل بناء قاعدة عسكرية في جبال واخان قرب الحدود بين البلدين، بهدف منع دخول مقاتلين متطرفين إلى أراضيها ومساعدة جارتها في الوقت نفسه.

وأكد المسؤول أن القاعدة ستكون أفغانية لكن شوهدت قوات صينية تقود دوريات مع عسكريين أفغانيين.

وتهدف مشاريع طرق الحرير الجديدة التي تعرف رسمياً بـ"الحزام والطريق" إلى تشييد مشاريع بنى تحتية في مجال النقل والطاقة في دول هي بحاجة إليها في آسيا وأوروبا وإفريقيا.

ومع ملاحظتهم أن المشروع "أثار الخشية من نوايا الصين، خفف المسؤولون الصينيون من حدة خطاب الترويج للمشروع بدون أن يغيروا أهدافه الإستراتيجية الجوهرية"، بحسب تقرير البنتاغون.