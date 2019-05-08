الأجانب في تركيا.. التكيف والعثور على وظائف

إنها مهمة صعبة لبدء حياة جديدة في الخارج وحتى من الصعب العثور على وظيفة لإعالة نفسك في بلد لا تعرف ثقافته ولغته. تركيا، كونها جسراً بين الشرق والغرب ومباركة بجمال طبيعي وتاريخي لا يصدق، تعد نقطة ساخنة للمغتربين الذين يرغبون في تجربة العيش في بلد جديد وكذلك بدء حياة جديدة.

عند بدء حياة جديدة في بلد جديد، فإن الجزء المرعب هو العثور على وظيفة تلبي متطلباتك. للحصول على إجابات لفضولي الصحفي حول البحث عن عمل في الخارج، تحدثت إلى طارق من منصة "يابانجي"، وهي منصة اجتماعية خاصة بالأجانب والمتحدثين باللغة الإنجليزية في تركيا، وتتألف من أعضاء من جنسيات عديدة.

يعترف طارق بأن العثور على وظيفة في كثير من الأحيان، يمثل أصعب جزء بالنسبة للوافدين، وعادة ما يتقدمون للوظائف التي تتطلب فقط معرفة لغة أجنبية، مثل المناصب التعليمية، والمناصب المتعلقة بالسياحة والمبيعات التي يكون فيها العملاء من الأجانب، أو شركات التكنولوجيا التي تحاول اقتحام الأسواق الخارجية.

ولكن ما الذي يجب على الأجانب فعله لبلوغ هدفهم بشكل صحيح؟ على الرغم من وجود العديد من مواقع الموارد البشرية على الإنترنت، إلا أن بحث المغتربين يجب أن يكون أكثر تنوعاً يقول طارق: "على سبيل المثال، قسم الوظائف الخاص بنا على منصة يابانجي، هو القسم الأكثر استخداماً وزيارةً في الموقع، على الرغم من أننا ندرج بعض الوظائف فقط كل شهر". ويضيف: "الاستدلال من أفواه الناس، ومجموعات الفيس بوك، وما إلى ذلك مفيدة عموماً".

وفقًا للقانون التركي، يتعين على الأجنبي الحصول على تصريح عمل مؤقت للحصول على وظيفة، وبدء العمل في تركيا. مع ذلك، فإن طلب الحصول على تصريح عمل لا يمكن تنفيذه إلا من قبل الشركة التي يرغب المغترب في العمل فيها. بمعنى آخر، لا يمكن للوافدين التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل بأنفسهم في تركيا. هناك طريقتان للتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل: بالنسبة لأولئك الذين لديهم تصريح إقامة لمدة ستة أشهر على الأقل، تتقدم الشركة مباشرة بطلب للموظف الأجنبي، إلى كل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي عبر الإنترنت من خلال "الحكومة الالكترونية". إذا لم يكن للوافد تصريح إقامة، يتعين على الشركة التقدم بطلب إلى السفارة التركية في البلد الذي يحمل فيه الوافد تصريح إقامة.

على الرغم من أن طلب تصريح العمل يُقدّم عن طريق الإنترنت، إلا أنه لا يزال يتطلب الكثير من الوقت بسبب البيروقراطية.

وعندما سئل طارق عما إذا كانت الشركات مستعدة لتحمل مسؤولية الحصول على تصريح عمل في تركيا، بشكل كامل، عند توظيف أحد الأجانب، أجاب:

"عادة، لا تقوم الشركات بهذا الإجراء، ما لم تكن مدرسة أو شركة كبيرة جداً".

تتميز منصة "يابانجي" باحتوائها على قسم للمغتربين الباحثين عن عمل، لكن تركيز المنصة الرئيسي هو خارج مجال العمل. من الأمور التي تهم المنصة، العثور على حي يروق للأجانب، وإيجاد شقة، والاستعداد للحياة الجديدة، ونصائح التسوق، وأدلة لغوية في تفاعلات اجتماعية محددة، كالحصول على قصة شعر على سبيل المثال. بالإضافة إلى قوائم المناسبات والأحداث، والنصائح الثقافية. ومع ذلك، لا يزال القائمون على المنصة يساعدون المغتربين في العثور على وظائف ومساعدتهم في حياتهم بعد الوظيفة.

يقول طارق موضحاً:

"نحاول مساعدة جمهورنا عن طريق العثور عليهم بالطبع من خلال قوائمنا. كما أننا نقدم بالطبع المساعدة إذا ساءت الأمور حقاً. نحن نربطهم بمحامٍ إذا تم انتهاك حقوقهم أو إذا كانت لديهم أسئلة تتعلق بعقد وما إلى ذلك.

هل تعلم التركية عنصراً إيجابياً للأجانب؟

"نعم بالتأكيد ،" يقول طارق. "ليس فقط في العمل، ولكن بالطبع في حياتهم اليومية. على الأقل يوفر ثقافة عمل أفضل للوافد، من ناحية القدرة على المشاركة في الاجتماعات، وفهم ما يفكر فيه الآخرون، ماذا يريدون منك أن تفعل حقاً؟ التوقيع مثلاً، وما إلى ذلك ".

ومع ذلك، سواء كان الوافد يعرف التركية أم لا، فمن الصعب عليه بدء عمل جديد، والتكيف مع البيئة. عندما سألت طارق عما إذا كان الوافدون يعانون من مشاكل في مكان عملهم وكيف يتكيفون. أجابني: "بصراحة، يعتمد الأمر على الموظف الأجنبي، فهناك أنواع من الأشخاص هادئون ولا يعانون من التوتر إلى حد ما، ويرغبون في التعامل مع كل شيء كما يجب. فهم الأشياء سيكون مختلفاً، وهذا النوع من الناس يعملون بشكل جيد.

ثم هناك أيضاً أنواع أخرى من الناس الذين يتوقعون مستوى معيناً من التنظيم، أو أن تعمل الإدارة كما هو الحال في بلدهم الأصلي ... وحتى لو بقوا في تركيا واستمروا في العمل، سيعيشون الكثير من الضغط الإضافي الناتج عن العمل". وأضاف طارق: "هذه تعميمات واسعة بالطبع، لكن هذا التصنيف يشمل المعسكرين الرئيسيين للخبرات التي رأيتها".