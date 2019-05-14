وزير الخارجية الإيراني في الهند بحثاً عن حلول

يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيرته الهندية بعدما أوقفت الهند مشتريات النفط الإيراني الشهر الجاري التزاماً بالعقوبات الأمريكية على طهران.

والهند ثاني أكبر مشتر لنفط إيران بعد الصين لكنها أوقفت الواردات بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران ثم ألغت إعفاءات كانت ممنوحة لثماني دول منها الهند وكانت تسمح لتلك الدول باستيراد بعض النفط الإيراني.

وقال ظريف لوكالة (إيه.إن.آي) أمس الاثنين قبيل محادثاته مع الوزيرة سوشما سواراج "الهند أحد أهم شركائنا اقتصاديا وسياسيا وإقليميا".

وأضاف "نجري مشاورات دورية مع الهند بشأن موضوعات متنوعة وأنا هنا للتشاور مع نظيرتي حول أحدث التطورات في المنطقة وكذلك علاقاتنا الثنائية".



وتسعى واشنطن لوقف صادرات النفط الإيرانية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية عام 2015 بهدف كبح جماح برنامج إيران النووي.

وقال ظريف "من المؤسف أن الولايات المتحدة تصعد الموقف بلا داعي. نحن لا نسعى إلى التصعيد لكننا ندافع عن أنفسنا".

وأدت العقوبات إلى انخفاض صادرات إيران النفطية بأكثر من النصف إلى مليون برميل يوميا أو أقل بعدما سجلت ذروة العام الماضي عند 2.8 مليون برميل يوميا. وقال مسؤول إيراني لرويترز هذا الشهر إن الصادرات قد تنخفض إلى 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو/أيار.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إن طهران تصمم على تصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يوميا من النفط كشرط للبقاء في أي اتفاق نووي عالمي.