علي خامنئي: لا نسعى إلى حرب مع الولايات المتحدة

كتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية على موقعه الإلكتروني الرسمي الثلاثاء أنه "لن تندلع أي حرب" مع الولايات المتحدة.

وفي كلمة أمام مسؤولين حكوميين، أكد آية الله علي خامنئي أن المواجهة بين طهران وواشنطن هي اختبار إرادة وليست مواجهة عسكرية.

وأضاف "هذه المواجهة ليست عسكرية لأنه لن تندلع أي حرب. لا نحن ولا هم يسعون إلى حرب. هم يعرفون أنها ليست في مصلحتهم"، بحسب الموقع.

وأضاف "القرار الأكيد للشعب الإيراني هو مقاومة أميركا" مؤكدا أنه "في هذه المواجهة ستُجبر أميركا على التراجع .. لأن عزمنا أقوى".

وقال المرشد الأعلى ايضا إن التفاوض مع الولايات المتحدة هو "سم" لأن الأميركيين يريدون ان ينتزعوا من إيران نقاط قوتها وهي الصواريخ أو "عمقها الاستراتيجي" في المنطقة.

وأضاف "التفاوض مع الإدارة الأميركية الحالي هو سام بشكل مضاعف .. لإنهم ليسوا بشراً محترمين، ولا يلتزمون أي شيء" في إشارة إلى قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى العام 2015.

واتهم خامنئي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لا يعرف الوضع في إيران.

وقال "رئيسهم يقول إنه كل جمعة تخرج تظاهرات في طهران ضد الدولة .. أولا التظاهرات تخرج السبت، ثانيا، إنها تخرج في باريس وليس في طهران".