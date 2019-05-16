الأمم المتحدة تعلن خروج ماليزيا رسميًا من قائمة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، خروج ماليزيا رسميًا من قائمة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الأمم المتحدة، على موقعها، أن ماليزيا لم تعد مدرجة في قائمة البلدان الموقعة على ميثاق روما الأساسي، الذي يعد وثيقة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت أنها أرسلت خطابا بهذا الخصوص إلى وزارة الخارجية الماليزية.

وأوضحت أن عملية إلغاء عضوية ماليزيا بالمحكمة، بدأت فعليا في 29 أبريل/ نيسان الماضي، واستكملت الأربعاء.

وفي 8 مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، أن الأمم المتحدة ستخرج البلاد من "قائمة الدول المصدّقة على ميثاق روما"، بناء على قرار الحكومة، في أبريل/نيسان الماضي، التخلي عن توقيع الميثاق.

وأشار البيان أنه تم إرسال رسالة للأمم المتحدة بهذا الخصوص في 29 أبريل/نيسان الماضي.

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة الماليزية توقيع ميثاق روما، لتصبح العضو الـ124، غير أن ملك ولاية جوهور، سلطان إبراهيم ادعى أن العضوية في المحكمة ستضر بحصانة الملكية في البلاد.

بدوره، أطلق الائتلاف المعارض حملة أكد فيها أن العضوية في المحكمة تشكل تهديدًا لسيادة ماليزيا، ما أثار حفيظة الشارع الماليزي.

وإثر الجدل السياسي الدائر في البلاد جراء تصريحات ملك جوهور وحملة المعارضة، أعلن رئيس الوزراء مهاتير محمد تخلي بلاده عن قرارها الانضمام للمحكمة.