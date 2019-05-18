أفغانستان: انفجار يقتل 5 أطفال ويصيب 20 آخرين

قتل 5 أطفال على الأقل وأصيب 20 آخرون بجروح جراء انفجار هز السبت ولاية "هرات" غربي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هرات جيلاني فرهاد، في تصريح صحفي، إن انفجار دراجة نارية مفخخة وقع في منطقة "أوبا" بولاية "هرات"، بحسب وكالة "باجواك" الأفغانية.

وأضاف فرهاد أنه "لم يتم الكشف على الفور عن هدف الهجوم".

وأوضح المسؤول المحلي أنه " تم التحكم بالقنبلة عن بعد، وتفجيرها عند مرور سيارة رئيس الحي بالسوق الرئيسية في المنطقة".

وفي السياق نفسه، أكد مدير الصحة العامة بالمقاطعة عبد الحكيم تامانا "وصل المستشفيات، عقب الحادثة، 5 جثث لأطفال، و20 مصابًا، بعضهم في حالة حرجة".

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء حتى الساعة ( 12 ت.غ.).