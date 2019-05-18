بعد تقدم مباحثات الدوحة.. لقاء محتمل بين رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الأمريكي

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، لقاء محتملا بين رئيس وزراء بلاده عمران خان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تحقق تقدم في محادثات الدوحة بشأن السلام في أفغانستان.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية،الجمعة، عن قريشي: "إذا تحقق تقدم ملموس في محادثات الدوحة، فستكون فرص اللقاء بين الزعيمين (خان وترامب) أكبر، ومن ثم ستكون هناك انطلاقة جديدة في علاقاتنا الثنائية".

وأضاف: "لا يعني هذا أن اللقاء مشروط بنجاح تلك المحادثات، ولكن هذا سيجعل الأجواء مواتية بشكل أكبر لذلك".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، قال في وقت سابق إن ترامب عبر عن رغبته في لقاء خان.

وأشار فيصل، في بيان أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية مطلع العام، أن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام أعرب خلال زيارة لإسلام آباد - عن رغبة ترامب في لقاء خان، موضحا أن واشنطن وإسلام آباد بدأتا بحث اللقاء المحتمل بين الزعيمين، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لقائهما.

والشهر الماضي، طلب المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، دعم باكستان في تيسير الحوار بين حكومة كابل وطالبان.

وكان خليل زاد، زار إسلام آباد يومي 29 و30 أبريل/ نيسان، ضمن جولة له شملت خمس دول (أفغانستان والهند وباكستان وروسيا وبريطانيا)، والتقى مسؤولين كبارا بينهم وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وقائد الجيش قمر جاويد باجوا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتستضيف العاصمة القطرية ، الدوحة، محادثات سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بهدف الوصول إلى اتفاق بين الحركة والحكومة الأفغانية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.