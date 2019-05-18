وزير الخارجية الإيرانية: لا نريد الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة لأن طهران لا تريدها.

وأضاف في تصريح صحفي قبيل اختتام زيارته إلى العاصمة الصينية، "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب"، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأردف: "لا يمكن لأحد مواجهة إيران في المنطقة".

ومؤخرا، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن "البنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

والجمعة، وصل ظريف بكین، في ختام جولة تشمل عدة دول آسیویة، بدأها من تركمانستان ثم الهند والیابان، لبحث سبل تطویر العلاقات الثنائیة، وتبادل الرأي حول أهم القضایا الإقلیمیة والدولیة.

والأسبوع الماضي، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن مسؤول مطلع (لم تسمه) بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران علقت رسميا بعض التزاماتها بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية في 2015.

وقبل ذلك بأسبوع، أعلنت طهران تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية، خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول الأخرى التزاماتها.

وجاء إعلان طهران في ذكرى مرور عام كامل على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا.

ومنذ الانسحاب الأمريكي، ترفض طهران التفاوض على اتفاق جديد، خاصة في ظل إعلان بقية الأطراف مرارا التزامها بالاتفاق.‎