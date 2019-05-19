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الصين: ضبط أكثر من 7 أطنان من العاج أثناء محاولات تهريبها

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 19.05.2019 14:25
آخر تحديث في 19.05.2019 15:09
الصين: ضبط أكثر من 7 أطنان من العاج أثناء محاولات تهريبها

ضبطت السلطات الصينية، أكثر من 7 أطنان من العاج، جنوبي البلاد، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" أن مسؤولي الجمارك بمقاطعة قوانغدونغ ضبطوا 7 أطنان و 746 كيلوغراما من عاج الفيلة، أثناء محاولات لتهريبها، في الفترة المذكورة.

كم تم ضبط منتجات عائدة لحيوانات مهددة بالانقراض، مثل البنغولين والسمندل العملاق.

وقال نائب مدير مكتب مكافحة التهريب بـ "قوانغدونغ"، كو تشيسون، إن المنطقة تعد إحد المقاطعات التي تشهد باستمرار عمليات تهريب لحيوانات مهددة بالانقراض ومنتجاتها.

وفرضت الصين التي تعد أكبر سوق غير شرعي للعاج في العالم، حظرا جزئيا على استيراد العاج ومشتقاته، اعتبارا من 1975.

كما أغلقت السلطات 67 مصنعا ومركزا تجاريا، على خلفية تورطهم في تجارة العاج، عام 2017.

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