روحاني: وحدة الشعب الإيراني أجبرت ترامب على التراجع عن تهديداته

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن تهديداته لطهران بعد رؤيته وحدة الشعب الإيراني.

وأضاف روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أن "وحدة الأمة الإيرانية غيرت قرار ترامب بشأن الحرب، لا سيما بعد تلقيه تحذيراً من قبل مساعدين عسكريين له من خوض حرب مع طهران".

ووصف الرئيس الإيراني الإدارة الأمريكية بأنها "مؤلفة من سياسيين مبتدئين ذوي أفكار ساذجة".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر، في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.