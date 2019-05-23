الجيش الباكستاني يعلن إطلاقه صاروخا قادرا على حمل رؤوس نووية

قال الجيش الباكستاني، الخميس، إنه نجح في اختبار إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى قادر على حمل رؤوس نووية.

وأضاف في بيان، أنّ صاروخ "شاهين 2، قادر على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمدى يصل 1500 كيلومتر (932 ميلا)"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

كما أوضح أنّ "شاهين 2" لديه "قدرة عالية" تفي باحتياجات باكستان الاستراتيجية إزاء الحفاظ على استقرار الردع في المنطقة.

وجاء إطلاق الصاروخ الباكستاني في أعقاب تصاعد التوترات بين إسلام أباد ونيودلهي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، شنت طائرات هندية غارة داخل باكستان استهدفت ما وصفته نيودلهي بأنه معسكر تدريبي لجماعة "جيش محمد" التي أعلنت مسؤوليتها عن مقتل 40 من القوات الهندية في هجوم انتحاري بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وردا على ذلك، شنت باكستان ضربة جوية انتقامية وخاضت طائرات من البلدين معركة ضارية في سماء كشمير، أسقط خلالها الجيش الباكستاني طائرة هندية وأُسر قائدها.

ووسط ضغوط دولية لإنهاء النزاع، أعادت باكستان الطيار وتوقفت الضربات الجوية، لكن التوترات ظلت مرتفعة مع تبادل الجانبين لنيران المدفعية بشكل منتظم في كشمير.